حمدان بن محمد: من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبة عيد الأب. وعلق سموه: "من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا".
ابوظبي - سيف اليزيد - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبة عيد الأب. وعلق سموه: "من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا".
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.