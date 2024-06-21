حمدان بن محمد: من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبة عيد الأب. وعلق سموه: "من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا".