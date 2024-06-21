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حمدان بن محمد: من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا

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ابوظبي - سيف اليزيد - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمناسبة عيد الأب. وعلق سموه: "من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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