الامارات | «طرق دبي» تبحث احتياجات ملاك ومشغلي «العبرات» التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة بحضور ملاك ومشغلي «العبرات» التراثية، لبحث فرص التطوير والإبداع في قطاع النقل البحري، عبر الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

ويسعى مجلس متعاملي «طرق دبي» - من خلال جلساته الدورية - إلى تعزيز ريادة الهيئة وتميزها في تقديم الخدمات، تحقيقاً لغايتها الاستراتيجية المتمثلة في «إسعاد المتعاملين».

وأكد عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في «طرق دبي»، محمد عبيد الملا، حرص الهيئة على الاطلاع على سير أعمال ملاك ومشغلي «العبرات» التراثية، ومشاركتهم أهم المبادرات والمشاريع التطويرية في قطاع النقل البحري، الداعمة لمسيرة أعمالهم.

وأثنى على جهود مشغلي «العبرات» في تقديم خدمة نقل مميزة للمقيمين والسياح، وإبراز الوجه الحضاري لإمارة دبي.