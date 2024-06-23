الامارات | حمدان بن محمد يعتمد إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل»، بإشراف لطيفة بنت محمد. هذه المبادرة تبني على ما حققه برنامج «ابتكارات للبشرية» على مدار 9 سنوات ونستهدف تبني 100 نموذج أولي وحل مبتكر سنوياً.

وقال سموه عبر منصة «أكس» اعتمدنا إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة "حلول دبي للمستقبل"، بإشراف لطيفة بنت محمد. هذه المبادرة تبني على ما حققه برنامج "ابتكارات للبشرية" على مدار 9 سنوات ونستهدف تبني 100 نموذج أولي وحل مبتكر سنوياً.

واضاف سموه كما شهدنا توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة "حسين سجواني – داماك الخيرية" لتكون شريكاً استراتيجياً لهذه المبادرة عبر تخصيصها لـ 100 مليون درهم ، ونشكر حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" على دعمه لهذه المبادرة التي ترسخ مكانة الإمارة كمركز ابتكار عالمي وحاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار الخلّاقة من أجل مستقبل أفضل للبشرية انطلاقاً من دبي