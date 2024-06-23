احتمال تكوّن سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غداً، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند الساعة 02:04، والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 22:56، والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.