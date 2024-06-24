الامارات | الشركاء والجهات الداعمة: المبادرة تفتح آفاقاً لاستقطاب أكثر الأفكار ابـتكــاراً وتــأثـيـراً إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشركاء والجهات الداعمة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن المبادرة من شأنها تعزيز منظومة الابتكار، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي وحاضنةً لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل.

كما أكدوا أن المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب أفضل العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً وتأثيراً إلى دبي بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمبتكرين من حول العالم.

دعم الابتكار

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: إن المسيرة الريادية التي امتدت على مدى 20 عاماً بهدف تطوير القطاعات الداعمة لرأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار، أسهمت في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي، باعتباره أكبر منظومة بيئية تحتضن وتُمكّن الابتكار في المنطقة.

وأضاف: «نتيجة لذلك، تمكن المجتمع العالمي المتنامي في مركز دبي المالي العالمي الذي يضم شركات التكنولوجيا والابتكار من الاستفادة من منظومته القانونية المتكاملة والداعمة للابتكار، والوصول إلى مصادر التمويل، وتمكين الابتكار، ما يحتم علينا مواصلة دعم الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو عبر تكامل وتضافر الجهود من قبل الشركاء الداعمين للمبادرة، بينما نواصل معاً تشكيل مستقبل القطاع المالي».

حلول إبداعية للتحديات المستقبلية

من جهتها، أشارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، إلى أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تنسجم مع خريطة طريق الهيئة واستراتيجياتها المتوافقة مع رؤى حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى حاضنة للأفكار المبتكرة.

وتابعت أن إشراف سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على المبادرة، سيسهم بشكل فعلي في دعم الابتكارات وتحويلها إلى واقع يخدم البشرية.

وقالت: «تمثل المبادرة منصة نوعية لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، بهدف تحقيق رؤية دبي الداعمة للابتكار وبناء مستقبل مستدام، إلى جانب استقطاب أفضل المشاريع والتقنيات إلى دبي، وتحفيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيعهم على إيجاد حلول إبداعية للتحديات المستقبلية».

استقطاب أفضل العقول والمواهب

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»، حسين سجواني: «نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لدعم توجهات ومبادرات حكومة دبي تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وفخورون بأن نكون جزءاً من مستقبل دبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب أفضل العقول والمواهب والكفاءات، وتبني أفضل حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة ريادة الأعمال».

تعزيز منظومة الابتكار

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن المرحلة الجديدة من مبادرة «حلول دبي للمستقبل» تمثل نموذجاً عملياً لتضافر الجهود في دبي لتعزيز منظومة الابتكار انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي وحاضنةً لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل. وقال: «ستفتح هذه المرحلة آفاقاً جديدة لاستقطاب أفضل العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً وتأثيراً إلى دبي بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمبتكرين من حول العالم. وتؤكد مساهمة مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية في دعم هذه المبادرة، أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ودور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الابتكار ورؤية دبي».

مبادرة متميّزة

وقال مدير برنامج «ابتكارات للبشرية»، تاديو بالداني كارافييري: «يسعدنا التعاون مع (حلول دبي للمستقبل)، ونتطلع إلى العمل مع القائمين على هذه المبادرة المتميّزة ودعم جهودهم في توظيف الابتكار لخلق عالم أفضل. ونحن ممتنون للغاية لكل الدعم الذي قدمته وتقدمه سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم منذ انطلاق المبادرة في عام 2015، وجهود سموّها الكبيرة التي أسهمت في تطور البرنامج ورؤيته».

وأضاف أن نمو ودمج هذه الابتكارات الأولية للإنسانية في بيئات الإبداع والابتكار المزدهرة في دبي، وفي ظل توجيهات ورؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيعزز تطوير الابتكارات المؤثرة من دبي إلى العالم، ويحقق الأهداف المنشودة.