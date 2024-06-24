الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً وتوقع سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية (من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة)، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 16:26، والمدّ الثاني في الساعة 02:04، والجزر الأول في الساعة 09:20، والجزر الثاني في الساعة 19:36. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 11:51، والمدّ الثاني في الساعة 22:56، والجزر الأول في الساعة 17:48، والجزر الثاني في الساعة 05:39.