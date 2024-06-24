الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باعة

طالب مرتادون لمنطقة القوز الصناعية (4) في دبي، الجهات المعنية بأن تنفذ حملات تفتيشية على الباعة المتجولين، الموجودين على شارع رقم 26، الواقع خلف مركز الفن الإماراتي، لافتين إلى أن أشخاصاً يبيعون الخضراوات والفواكه على الطريق، تحت أشعة الشمس، بشكل مخالف للقانون، ومن دون استيفاء لشروط السلامة الغذائية.

سرعة

يقود سائقون مركباتهم بسرعات عالية على طريق (الشويب - العين) على الرغم من وجود أجهزة ضبط السرعة. ويتكرر ذلك بشكل دائم، إذ يواصل هؤلاء قيادة مركباتهم بطريقة تشكل إرباكاً مرورياً، غير مبالين بسلامتهم وسلامة الآخرين.

سكوتر

قال مرتادون لأماكن مخصصة لرياضة المشي في مناطق مختلفة من الدولة، إنهم يعانون استخدام أطفال ومراهقين درّاجاتهم الكهربائية (سكوتر)، على الطرقات والمسارات المخصصة للمشاة، لافتين إلى أنهم يسيرون بها بين الناس بسرعات عالية، بما يشكل خطراً عليهم في حال اصطدامهم بالمركبات.

إعادة تدوير

طالب سكان في مناطق بإمارة دبي، إعادة توفير حاويات التدوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقافة فصل المواد القابلة للتدوير، وتقليل كمية النفايات المنزلية، ويدعم كذلك جهود الإمارة والدولة في عملية تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة.