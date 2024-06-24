تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩ ، كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.