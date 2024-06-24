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تنبيه من شرطة أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩ ، كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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