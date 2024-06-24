تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ، كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ، كما دعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام