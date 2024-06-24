الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية للإمارة بلديات "كلباء - خورفكان - دبا الحصن".
جاء اعتماد سموه خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
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