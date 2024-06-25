الامارات | طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:03، والمد الثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 09:58، والجزر الثاني عند الساعة 20:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29.