«تريندز» يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني بالقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في «منتدى التعاون العربي الصيني.. 20 عاماً من العطاء والتعاون»، الذي نظمته إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقدم المركز خلال ورشة تضمنها المنتدى بعنوان: «نحو رؤية استراتيجية لتطوير العلاقات الثقافية بين العرب والصين»، ورقة بحثية شددت على أهمية التعاون الثقافي بين الجانبين العربي والصيني، باعتباره أحد أهم روافد تعزيز العلاقات العربية الصينية بشكل عام.

وقدمت الورقة رؤية استراتيجية لتطوير العلاقات الثقافية بين العرب والصين، تركز على تعزيز «المُشتركات» والذاكرة الجمعية الإيجابية، وتطوير شراكات التعليم والترجمة والنشر، وتوظيف الفعاليات الأدبية والرياضية، وتطوير آليات التواصل الإعلامي، ووسائط التواصل الاجتماعي.

وأوصت الورقة بزيادة تبادل البعثات التعليمية والطلابية بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية والصينية في مجال البحوث المشتركة، وإقامة المزيد من المراكز الثقافية العربية في الصين والصينية في العالم العربي، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، مثل المعارض الفنية، والعروض الموسيقية، والمسرحية، والأفلام، وترجمة الأعمال الأدبية والفنية من اللغة العربية إلى اللغة الصينية وبالعكس، ودعم التعاون في مجال صناعة المحتوى، مثل إنتاج أفلام ومسلسلات مشتركة، وألعاب الفيديو، والموسيقى، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الثقافية المشتركة.