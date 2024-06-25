"المعاشات" تدخل تحسينات جديدة على خدمة تسجيل المؤمن عليه

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في إطار جهودها لتطوير خدماتها، وكجزء من الدورة الثالثة لتطوير خدمات 2.0، عن إدخال تحسينات جديدة على خدمة تسجيل المؤمن عليه، تشمل السماح بإرجاع الطلب لأصحاب العمل لإعادة إرفاق المستندات المطلوبة في حال عدم إرفاقها عند تقديم طلب التسجيل، بدلاً من رفضه ومطالبتهم بإعادة التقديم مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء السابق كان يعتمد على رفض الطلبات غير المستوفية للمستندات اللازمة وإخراجها من النظام تجنباً للتأثير على مؤشرات الخدمة مع مطالبة جهات العمل بإعادة التقديم مرة أخرى.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المعاملات المرفوضة ضمن خدمة التسجيل خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بلغت 34.64% بسبب عدم اكتمال البيانات والمرفقات المدخلة من قبل المتعامل "جهة العمل".

وتسهم إضافة خاصية إرجاع المعاملة للتعديل على المرفقات حسب ملاحظات الهيئة، في تقليل عدد المعاملات المرفوضة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للأعمال بين الهيئة وأصحاب العمل بالشكل الذي يحقق رضا المتعاملين من الشركاء الإستراتيجيين من أصحاب العمل.



وتشمل خطوات التقدم للحصول على الخدمة، تعبئة استمارة بدء الخدمة وإرفاقها، وصورة من بطاقة الهوية، وصورة من خلاصة القيد، وشهادة تقاضي المعاش في حال كان المؤمن عليه يتقاضى راتبا تقاعديا أو يعمل لدى أي جهة أخرى.