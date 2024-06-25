يامن عودات بطلاً لتحدي القراءة العربي في الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أحرز الطالب يامن محمد عودات لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في ختام تصفيات شارك فيها مليونا طالب وطالبة مثلوا 5805 مدارس وتحت إشراف 7677 مشرفاً ومشرف قراءة.

وجرى تتويج الطالب يامن محمد عودات من الصف العاشر في مدرسة المنارة الثانوية للبنين التابعة لمنطقة بني كنانة التعليمية، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان، بحضور عطوفة الدكتور نواف العجارمة، الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وخالد سالم آل علي، رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المراجعين في سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان، ومشاركة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تنظم تحدي القراءة العربي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم. كما جرى في الحفل تتويج رامي أحمد الحراحشة من مخيم الزعتري التعليمية بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة عبد الله الثاني للتميز من منطقة السلط التعليمية بلقب «المدرسة المتميزة». وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى الطالب رعد سامي العوايشة من الصف الحادي عشر في مدرسة عبد الله بن أم مكتوم للمكفوفين التابعة لمنطقة ماركا. وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة أوائل، وضمت القائمة - إضافة إلى الطالب يامن محمد عودات - كلاً من: هبه علاء محمد بني عطا من الصف الثامن في المدرسة الهاشمية الثانوية للبنات التابعة لمنطقة عجلون التعليمية، وأسامة سهيل عبد اللطيف الصالح من الصف الحادي عشر في مدرسة الهدي المحمدي (القويسمة)، والطيب أحمد علي الصرايرة من الصف الحادي عشر في مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية للبنين (سحاب)، ولينا أيمن وفاء خاروف من الصف الثاني عشر في مدرسة الحكمة الثانوية للبنات (قصبة عمان)، ورنيم خالد نعيم الحلقي من الصف الثامن في مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية (مخيم الزعتري)، وسيدرا محمد جميل الاغوات من الصف الحادي عشر في مدرسة زحوم الثانوية للبنات (الكرك)، وجود محمود عبد الله أبوالسمن من الصف الرابع في مدرسة الرضوان (الجامعة)، وياسمين رامي مصطفى حماد من الصف الحادي عشر في مدرسة الأميرة ثروت الثانوية المختلطة (ناعور)، وفرح فؤاد سليمان العزازمة من الصف العاشر في مدرسة الخالدية الثانوية للبنات (البادية الشمالية الغربية). وسجلت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي مشاركة غير مسبوقة، حيث وصل إجمالي الطلاب والطالبات المشاركين إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة قراءة.

تطوير التعليم

وقال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عزمي محافظة: إن الثقافة تحظى باهتمام بالغ من جميع الهيئات والجهات في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تعمل وزارة التربية والتعليم باستمرار لوضع الخطط والبرامج الطموحة من أجل تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستويات وأدوات الكوادر التدريسية، بما يساهم في تمكين الطلبة والطالبات من زيادة معارفهم، إضافة إلى عملها على التوعية والتوجيه وبمساعدة أولياء الأمور على تشجيع الطلبة لتكثيف قراءاتهم في مختلف المجالات باللغة العربية. وثمّن وزير التربية والتعليم في الأردن الإسهام المؤثر لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في بناء أجيال عربية جديدة متمسكة بهويتها ولغتها، مشيراً إلى أن مبادرة تحدي القراءة العربي خلقت واقعاً جديدًا من التنافس الصحي بين الطلبة العرب وعززت التواصل فيما بينهم. وتوجه بالتهنئة إلى أبطال الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وأسر الطلبة الفائزين والمؤسسة التعليمية الأردنية وجميع الداعمين الذين كان لهم دور مهم في المشاركة الواسعة التي شهدتها الدورة الثامنة.

أهمية القراءة

أكد خالد سالم آل علي أن تحدي القراءة العربي يترجم نهج دولة الإمارات في تعزيز أهمية القراءة ومكانة اللغة العربية، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد جيل عربي قارئ مثقف. وقال: حرصت دولة الإمارات على إطلاق المبادرات والمشاريع الثقافية والمعرفية الطموحة التي تستهدف الأجيال والشباب العربي، لتمكينها من مواكبة العصر، والمساهمة الفعالة في خدمة مجتمعاتها، ومنها مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنظمها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وهي التظاهرة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وقد أحدثت منذ انطلاقها حراكاً ثقافياً ملموساً على امتداد الوطن العربي. وأضاف: «إن نجاح تصفيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، تحقق بتضافر الجهود وتكاملها، لإنجاح هذا الحدث الثقافي المعرفي العربي المميز والذي نفخر به جميعاً، ولا شك بأن هذا النجاح المتجدد لتصفيات تحدي القراءة العربي، كان ثمرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية وبين القائمين على المبادرة، وهو ما نلمس نتائجه اليوم»، مقدماً الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح التصفيات.

هوية واضحة

قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: «إن النجاح الذي ميز مسيرة مبادرة تحدي القراءة العربي منذ إطلاقها في العام 2015، تحقق بفضل عوامل عدة في مقدمتها التخطيط السليم والسير بخطى واثقة نحو أهدافها، حيث رسمت المبادرة لنفسها طريقاً واضحاً منذ البداية، وحددت هويتها كتظاهرة قرائية باللغة العربية، وبذلت وتبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مكانة لغة الضاد لدى الطلاب والطالبات في العالم العربي وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتمكين متعلميها من غير الناطقين بها من تذوق جمالياتها والإلمام بعلومها».

وأكد الدكتور العلماء، أن الأرقام القياسية التي سجلتها الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، تظهر مدى الاهتمام الرسمي والمجتمعي في الدول المشاركة بتشجيع الطلبة على التميز والمنافسة على ألقاب التحدي، مشيراً إلى أن المشاركة الأردنية في الدورة الثامنة جاءت متميزة، وقد كشفت التصفيات عن إمكانات كبيرة لدى طلاب وطالبات الأردن، ومستويات مشرفة في الحصيلة المعرفية والتمكن باللغة العربية.. كل التهنئة للفائزين وجميع المشاركين وذويهم، وللأسرة التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية.

صقل القدرات

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 - 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم. كما يسعى تحدي القراءة العربي إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.