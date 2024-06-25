138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمعية دبي الخيرية أن حملة "حملة الأضاحي" نجحت في تحقيق استفادة ما يزيد على (138) ألف شخص داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك من خلال توفير لحوم الأضاحي وكسوة واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى؛ بواقع (23) ألف و(400) مستفيد داخل الدولة، و(115) ألف مستفيد في (7) دول حول العالم.

وعبّر أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن امتنانه لجميع من ساهم وشارك وشجع وتفاعل مع حملة الأضاحي هذا العام، مشيداً في الوقت نفسه بالمتبرعين سفراء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خُططًا مدروسة وفعلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها، حيث كان هذا التعاون على الخير والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الحملة.

وأكد أحمد السويدي أن جمعية دبي الخيرية، كونها إحدى أهم المؤسسات الخيرية في الإمارات، تعمل دائمًا في مبادراتها من أجل إسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وخارجها؛ ترجمة لرسالة الجمعية ونهجِها في العمل الخيري والإنساني، ومساهمةً في مسيرة النمو الإنساني التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسعِ من وثيقة الخمسين.

وقال أحمد السويدي: "انطلاقًا من تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح المجتمعية الأقل حظًا، تم ذبح (700) أضحية داخل الدولة واستفاد من لحومها (7) آلاف شخص. وفي يوم عرفة المبارك، وزعت دبي الخيرية (16) ألف وجبة إفطار في مناطق متفرقة من إمارة دبي، بهدف إدخال السرور والسعادة على قلوب الصائمين في هذا اليوم المبارك".

وذكر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أنه تم توسيع دائرة الحالات المستحقة داخل الدولة وخارجها، بما يدخل البهجة في نفوسهم، لافتًا إلى أن الجمعية قد انتهت من توزيع (5750) أضحية وصلت لأكثر من (115) ألف مستفيد في (7) دول حول العالم، وذلك نيابة عن المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام، الذين فوضوا الجمعية في توزيع لحوم أضاحيهم على المستحقين.

وأشار إلى أن مبادرة (كسوة يتيم) وما تقدمه من كسوة العيد والعيدية ضمن حملة الأضاحي هذا العام، وهي جزء من المشاريع التي تنفذها (دبي الخيرية) انطلاقًا من حرصها على إسعاد الأيتام وأسرهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع؛ حيث تم توزيع كوبونات بقيمة (500) درهم لكل يتيم من الأيتام الذين تكفلهم الجمعية داخل الدولة لشراء كسوة العيد بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي، كما تم صرف مبلغ (316) ألف درهم كمستحقات مالية دورية للأيتام خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب أحمد السويدي عن شكره لأهل الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الإمارات على ثقتهم بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لحملاتها، كما شكر وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على شبكات التواصل لجهودهم الطيبة والمستمرة في التعريف بمشاريع دبي الخيرية وحملاتها السابقة، ودعمهم حملة الأضاحي لهذا العام من أجل تحقيق أهدافها والوصول بخيرها إلى المزيد المستحقين.