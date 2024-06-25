الامارات | رئيس الدولة يهنئ شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ صديقي شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار (تشانغ آه-6) إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، متمنياً للصين مزيداً من الإنجازات لخدمة العلم والبشرية".