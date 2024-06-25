الإمارات تؤكد حرصها على دعم القطاع البحري والعناية بالبحارة

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وموانئ أبوظبي، مبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، الذي يصادف الخامس والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم القطاع البحري والعناية بالبحارة.

تضمنت المبادرة التي نظمت في مرسى موانىء أبوظبي ، سلسلة من الفعاليات التوعوية، منها ورش عمل حول الصحة النفسية والجسدية، وجلسات استشارية، وأنشطة مختلفة لضمان سلامة البحارة، وتعزيز جودة الحياة الصحية والنفسية لهم، والذين يعدون العمود الفقري لصناعة النقل البحري العالمية.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أهمية توفير الدعم الكامل للبحارة، ليس فقط من خلال تحسين الظروف المعيشية والعملية على متن السفن، بل بتقديم برامج توعوية ودعم نفسي مكثف، في ظل ما يواجهونه من تحديات جمّة، تتطلب تدخلات متعددة الأوجه لضمان راحتهم وملائمة بيئتهم.

وقالت"تأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة للإمارات لتحسين شروط عمل وحياة العاملين في القطاع البحري، وتعكس الدور الريادي الذي تلعبه في دعم هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالم"، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البحارة في دعم الاقتصاد العالمي، والتزام الدولة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان رفاهية هذه الفئة العاملة عبر البرامج والمبادرات التي تشمل تحسينات في الخدمات الطبية المقدمة على متن السفن، وتوفير فرص للتواصل النفسي والاجتماعي لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.

وأوضحت"اتخذت دولة الإمارات خطوات عملية واستباقية في سبيل تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم، حتى باتت نموذجا يحتذى في حرصها على تحسين ظروف عملهم.

وأضافت أنه "في اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 يونيو من كل عام، نوجه التحية والتقدير لكل البحارة، وتقديم أقصى الجهود لخلق بيئة عمل تليق بدورهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد والاستثمار".

بدورها قالت سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية البحرية الدكتورة عائشة البوسميط" فخورون بهذه المبادرة المتكاملة التي تستهدف تعزيز الوعي والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للبحارة، التي تستهدف توفير الدعم والموارد اللازمة لمساعدتهم على العيش بصحة جيدة وأمان".