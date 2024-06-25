الامارات | حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.