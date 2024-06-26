الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رعونة

طالب مرتادو الطرق في شعبية المصباح في منطقة هيلي بالعين الشرطة بالنظر في أمر قيادة درّاجات نارية صغيرة، خصوصاً تلك التي لا تحمل لوحات مسجلة، ويقودها مراهقون في شوارع رئيسة وبين البيوت السكنية، دون التزام بأدنى معايير القواعد المرورية، ما يشكل خطراً على حياتهم ويعرّض حياة الآخرين كذلك للخطر.

حديقة

طالب زوار حديقة المدام العامة في الشارقة بتحديث مرافق الحديقة، وتزويدها بألعاب جديدة عوضاً عن الألعاب القديمة، والعمل على تنظيم فعاليات تخدم زوارها.

رسوم

طلبت إدارة مدرسة خاصة في الشارقة من ذوي الطلبة، دفع مبلغ 500 درهم عبارة عن رسوم حجز معقد لكل طالب للسنة الدراسية الجديدة، لا يتم استرداده في حال عدم إكمال التسجيل، الأمر الذي يدفعهم للتساؤل عن مدى قانونية هذا الأمر.

تهور

طالب مستخدمو شارع الشيخ محمد بن زايد من الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي مقابل سيتي سنتر الزاهية، بتشديد الرقابة وتغليظ المخالفات على المتهورين من سائقي المركبات الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر بقيادتهم الجنونية.

نظافة

اقترح قارئ في عجمان على الجهات المعنية، إطلاق حملة نظافة في المنطقة الصناعية الجديدة بشكل دوري، وذلك لإزالة النفايات حرصاً على النظافة العامة والمحافظة على البيئة وحماية للمظهر العام، الأمر الذي من شأنه كذلك رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة لسكان المنطقة.