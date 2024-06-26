الامارات | إعلان نتائج الثانوية العامة 3 يوليو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 لكل المراحل الدراسية، على أن يبدأ الإعلان عن النتائج بتاريخ الثالث من يوليو المقبل، للكشف عن نتائج الصف الثاني عشر في تمام الساعة الـ10 صباحاً، وكذلك نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في تمام الساعة الرابعة مساء. وسيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن بتاريخ الرابع من يوليو في تمام الساعة الـ10 صباحاً، ومن الصف الأول إلى الرابع في تمام الساعة الرابعة مساء. وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها، بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة 12 صباحاً، بحسب الصفوف والبرنامج الزمني تبعاً لذلك. ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف التعرف إلى معاييرها، ومدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائهم وفقاً لذلك. وكانت المؤسسة أعلنت مؤخراً موعد اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية، حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو، وتستمر لغاية 26 يونيو 2024.

وتبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل، وتستمر لغاية 12 يوليو 2024، إذ تستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث ولغاية الـ12 الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشكلات تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، من الصف الرابع حتى الصف الـ12، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية، و60% لطلبة الحلقة الثالثة.