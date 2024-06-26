الامارات | عبدالله المري: دور استثنائي للإمارات في مكافحة المواد المخدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، مثل «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، الذي يعد فرصة لتسليط الضوء بشكل أوسع على أهمية استدامة التوعية بمخاطر المخدرات، والتشديد على دور التعاون المحلي والدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية، من أجل مكافحة هذه الآفة الخطرة التي تهدد سلامة وأمن الأسر والمجتمعات في مختلف دول العالم.

وقال الفريق المري في بيان صحافي، أمس: «تزامناً مع (اليوم العالمي لمكافحة المخدرات)، نؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، وبفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، تستمر الدولة في تكثيف جهودها الريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات، وحماية الأسر من أضرارها».

وأضاف: «تقام فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2024 تحت شعار«أسرتي أكبر ثروتي» لتسليط الضوء على فاعلية الأسرة في مواجهة المخدرات، وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية على أبنائها، كونها الإطار التفاعلي الأول، والبيئة الحاضنة التي ينشأ فيه الطفل، ولهذا فإن اختيار هذا الشعار من قبل وزارة الداخلية يعد تكريساً لدور الأسرة ومكانتها في تنشئة أبنائها».

وأكد الفريق المري أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كل الأجهزة الشرطية في الدولة ومجلس مكافحة المخدرات على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، مُثمناً في الوقت ذاته مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لنشر الوعي ووقاية المجتمع.