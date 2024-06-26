الامارات | «طرق دبي» تنفذ تحسينات مرورية على 3 شوارع حيوية في المنخول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية على ثلاثة شوارع حيوية في منطقة المنخول، شملت تعديل تقاطع شارع الكويت وشارع 12A، إضافة إلى شارع 10C في تلك المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتعزيز البنية التحتية وشبكة الطرق في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يخدم نموها السكاني، ويعزز جودة الحياة لقاطنيها وزوارها، ومكانتها وجهة مثالية في مزاولة الأعمال التجارية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا، إن منطقة المنخول تتميز بكثافة الحركة المرورية، لهذا السبب حرصت الهيئة على تنفيذ حزمة من أعمال التحسينات شملت تعديل التقاطع بين شارعي الكويت و10C، بتقليل عدد مسارات الدخول والخروج الحر (Right in-Right out) من مسارين إلى مسار واحد، مع إضافة حركة دوران للخلف (U-Turn) على شارع 10C، لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض الحوادث في المنطقة.

ولفت إلى أن الأعمال المرورية تضمنت تعديل موقع حركة الدوران للخلف على شارع الكويت لزيادة «طول» مسرب التخزين، وبالتالي رفع معدل انسيابية الحركة المرورية، وخفض معدل التأخير على تقاطع شارع الكويت مع شارع 12A بنسبة 30%، ما سيقلل طابور الاصطفاف وانتظار المركبات على التقاطع. وإضافة إلى ذلك تم إلغاء حركة التداخل المروري المتجه من شارع 10C إلى شارع 12A، ورفع مستوى السلامة المرورية على شارع الكويت.

وأكد البنا أن التحسينات المنفذة تسهم في تعزيز انسيابية التنقل في أرجاء منطقة المنخول وما يحيط بها، إلى جانب خدمة الأفراد من سكانها وطلاب المدارس والعاملين فيها الذين يقدر عددهم بـ130 ألف نسمة.