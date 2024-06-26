تعرف إلى طقس الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصةً الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:16 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:19. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 01:50، والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.