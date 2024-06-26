مدير أمن «جيانغشي» الصينية يشيد بتقنيات شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال استقباله أمس يوان كينهوا، نائب حاكم ومدير الأمن العام لمقاطعة جيانغشي في جمهورية الصين الشعبية، أهمية التواصل الدولي وتبادل الخبرات في المجال الشرطي، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية ودور التواصل ومد جسور العلاقات والشراكات الدولية، وتبادل الخبرات والعلوم وأفضل الممارسات في المجال الشرطي والأمني، الذي يصب في خدمة المجتمعات وتعزيز الأمن والشعور بالأمان.

وزار يوان كينهوا، القيادة العامة لشرطة دبي برفقة وفد من المسؤولين، وبحث اللقاء أوجه تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات.

وقام يوان كينهوا بزيارة إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على منظومة العمل وأحدث الأنظمة التي تعزز من مستوى الأمن والأمان، والمبادرات والخدمات التي تخدم أفراد المجتمع وتسهل لهم عملية الاتصال والإبلاغ.

كما اطلع على أبرز تجهيزات المركز مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت، وكذلك دور مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في شرطة دبي في تعزيز الاستجابة السريعة.

وأعرب يوان كينهوا، عن إعجابه بما شاهده من الأنظمة المتقدمة التي تخدم العمليات الشرطية والأمنية في شرطة دبي، مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز من فرص التعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات وتبادلها. وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.