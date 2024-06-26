قائد شرطة الشارقة: الإمارات نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن دولة الإمارات نموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة آفة المخدرات برؤيتها الثاقبة وبصيرتها اليقظة التي تدرك مدى خطورة هذه الآفة ومدى الأضرار التي تسببها على الأسرة نواة المجتمع.

وقال اللواء الشامسي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن قضية المخدرات من القضايا التي شغلت حيزاً كبيراً في المجتمعات والمؤسسات وبالأخص لدى الأجهزة الأمنية لما لها من تبعات وخيمة وآثار مدمرة تتركها على الأفراد، ومن هذا المنطلق جاء شعارها لهذا العام ‏"أسرتي أكبر ثروتي" ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للمخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على مواصلة جهودها في تعزيز التوعوية الأمنية لأفراد المجتمع من خلال توظيفها لكافة الإمكانيات المتاحة من مواردها البشرية وتقنياتها الذكية في مجالات التوعية الأمنية لمكافحة الظواهر الخطيرة كالمخدرات وغيرها التي تسهم وبشكل خطير في تدمير الكيان الأسري.