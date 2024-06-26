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سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل  ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023، وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بالرؤية الثاقبة للقيادة الإماراتية الرشيدة في قراءة المستقبل، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023 وفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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