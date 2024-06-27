الامارات | «الاتصال المرئي للمتعاملين» عبر التطبيق الذكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق «واتس أب» الخاص بالوزارة على الرقم 600590000، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، وإنجاز مستهدفات حكومة الإمارات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال دعم وتوسيع تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والحصول على الدعم اللازم من خلال خاصية التواصل المرئي مع استشاري سعادة المتعاملين، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال التطبيق الذكي عبر خيار الدعم والاتصال، وعبر الـ«واتس أب» من خلال خيار المنشآت والعمال وخيار العمالة المساعدة.

وقالت الوزارة إن خدمة الاتصال المرئي ستكون متاحة للمتعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي للوزارة من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.