عمار النعيمي يطلع على خطط وبرامج «الدفاع المدني»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المطبقة وفق استراتيجية وزارة الداخلية، كما اطلع سموه على إنجازات الإدارة خلال الفترة السابقة ومشاريعها المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في ديوان الحاكم، العميد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وعدد من كبار الضباط.

وثمّن سمو ولي عهد عجمان ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية ومشاريع تطويرية لإدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة وتزويدها بأحدث الأجهزة من الآليات والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق وتطوير تقنيات الوقاية والسلامة وإدخال التكنولوجيا في مراقبة مستوى السلامة في المنشآت كافة وفق أرقى الممارسات العالمية، وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يولي اهتماماً بتدعيم إدارات الدفاع المدني بالمعدات والأجهزة المتطورة وبما تحتاجه من معدات وكوادر بشرية.

ودعا سموه إلى استثمار رصيد الثقة الكبير من المجتمع تجاه إدارات الدفاع المدني والتقدير العالي لما تقوم به، خاصة أن مجتمع الإمارة يتمتع بروح المسؤولية والإيجابية ومعروف بالتعاون ومساندة بعضه بعضاً، وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة وظرف عارض تجلت فيه روح الأخوة وإنسانية مجتمعنا، مما ساهم في تجاوز التحديات وتعزيز الإيجابيات وعبور الأزمات الطارئة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استعداد الإدارة لمتطلبات موسم الصيف، إلى جانب تعزيز خطط التوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لاتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية لتجنب مسببات نشوب الحرائق. وشدد سموه على أن رفع مستوى الوعي بين الأفراد والأسر بالمهارات الأولية للقضاء على مسببات الحرائق يسهم بشكل أساسي في الحفاظ على السلامة العامة.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره برجال الدفاع المدني لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات والسلامة العامة وترسيخ أمن الوطن ومواصلة مسيرة التميز والإنجاز.

حضر اللقاء مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، والعقيد ماجد علي الحصان مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان.

شكر

تقدم العميد رائد عبيد الزعابي بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على ما يقدمانه من دعم ومساندة للدفاع المدني، مثمناً استقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لوفد الدفاع المدني، والذي يعد حافزاً كبيراً لتقديم المزيد من العمل الجاد وإطلاق مبادرات تعزز أمن الإنسان والمجتمع، وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وترسّخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.