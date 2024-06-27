بلدية أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة في مرافقها المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عدداً من الفعاليات الرياضية المتنوعة ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، استهدفت كل أفراد المجتمع في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل من: مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الوثبة ومركز بلدية مدينة زايد، وذلك بهدف خلق فعاليات رياضية تعزز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع، وتشجعهم على الاستخدام الأمثل للمرافق المجتمعية التي توفرها البلدية لجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الجميع.

وضمن هذا الإطار، نظم مركز بلدية المدينة فعالية رياضية في حديقة العاصمة بجزيرة أبوظبي، استهدفت زوار الحديقة من مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركة أي كلاون ومستشفى ايستر ودكتور نيوترشين، حيث تضمنت الفعالية العديد من الفقرات والأنشطة والمسابقات الرياضية، والورش والمحاضرات التوعوية التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

كما نظم مركز بلدية الوثبة فعالية مماثلة في ملاعب الشامخة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي بني ياس الرياضي والعيادات الفرنسية، تضمنت العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة بين فئات المجتمع المشاركين في الفعالية، بالإضافة إلى توعية المشاركين بأهمية ممارسة واختيار الرياضة التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم ومواهبهم. ومن جانبه ينظم مركز بلدية مدينة زايد اليوم فعالية رياضية في مسبح مدرسة فرجينيا، بالتعاون مع المستشفى الأهلي وThree Star ومدرسة فرجينيا، تستهدف أفراد المجتمع في مدينة شخبوط، حيث تتضمن ورشة تعليمية توعوية عن رياضة السباحة لتثقيف المشاركين بأساسيات ومبادئ السباحة.