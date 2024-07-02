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الامارات | «قضاء أبوظبي» تقبل قيد 19 محامياً جديداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على قيد 19 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعد من أكاديمية أبوظبي القضائية، لغايات تدريب المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي.

واطلعت اللجنة خلال اجتماع عقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، على طلبات تجديد قيد 9 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لمحامي مواطن. وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف العين القاضي بوشعيب هجامي، ومحكمة استئناف أبوظبي، القاضي عاصم السعدني، والمستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، ومدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرر اللجنة، خميس مبارك القبيسي. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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