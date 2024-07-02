الامارات | عبدالله مخيمر: الطب البشري طموحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الطالب عبدالله محمد مخيمر من مدرسة رأس الخيمة بنين، مسيرته التعلمية في التفوق، حيث جاء اسمه ضمن المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة في مسار المتقدم. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أهدي تفوقي إلى القيادة الرشيدة، وإلى أسرتي الكريمة التي كانت تحفزني على التفوق ليكون اسمي ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024».

وأضاف: «إنها الفرحة الثانية في المنزل، فقد كان شقيقي أحمد من أوائل مسار المتقدم من دفعة خريجي الثانوية العامة 2021».

ويتطلع عبدالله محمد مخيمر إلى دراسة الطب البشري لينفع به الإنسانية، موجهاً شكره للمدرسة التي ركزت على الاهتمام بدراسة الطلبة، وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم عبر المراجعة والتدريب على نماذج الامتحانات وتسخير طاقات المعلمين التي حفزته على الجد والاجتهاد طوال العام الدراسي، كما أسهم حرصه على الاستذكار اليومي بمعدل ساعتين ويصل إلى أربع ساعات في أيام الامتحانات في تحقيق النجاح الذي طمح إليه. وأعرب محمد مخيمر والد الطالب عبدالله عن سعادته بنجاح ابنه، مشيراً إلى أنه وأفراد الأسرة كانوا على يقين بتفوق ابنهم.