الامارات | «مجلس التعليم» يناقش الخطط والبرامج التطويرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، وذلك لاعتماد نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024، ومناقشة الخطط والبرامج التطويرية التي تُعنى برفع مستوى أداء الطلبة، وتعزيز جودة التعليم، بما يعزز مكانتها مركزاً جاذباً للتميّز الأكاديمي.

واستهل سموّه الاجتماع بتهنئة الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التدريسية وقيادات المؤسسات التعليمية وأعضاء المجلس على إتمام العام الدراسي، وبارك للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين أحرزوا مراكز متقدمة بجدهم واجتهادهم طوال العام، وحصدوا ثمار تعبهم بتفوقهم، كما أثنى على الجهد الكبير الذي قدمه أولياء أمور المتفوقين، وحث الجميع على مواصلة المثابرة في العام الدراسي المقبل حتى يستمروا في تحقيق أفضل النتائج. وقال سموّه: «نشكر المعلمين وأولياء الأمور وجميع الطلاب والطالبات على ما قدموه من جهد ومثابرة، ونبارك للمتفوقين من أبنائنا وبناتنا». وأضاف سموّه: «مسيرة التطوير والتحسين مستمرة، وسنواصل جهودنا لمواجهة التحديات التي أمامنا حتى نرقى بقطاع التعليم إلى أعلى المستويات، ولذلك فإن انتهاء العام الدراسي بالنسبة لنا فرصة ذهبية للوقوف على تلك التحديات، ومراجعة المقاييس والمؤشرات التي نقيّم بها أداءنا، ونحسن بها خططنا، ونوجه بها استراتيجياتنا لنصل إلى ما نصبو إليه من أهداف وما يرضي طموحاتنا ويلبي تطلعاتنا».

كما هنّأت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الطلاب والخريجين وأولياء الأمور والمعلمين على إتمام مسيرة التعلم للعام الدراسي بنجاح، ووجهت سموّها التبريكات إلى جميع المتعلمين الذين أحرزوا تقدماً كبيراً وحصدوا ثمار جهودهم في نهاية هذا العام الدراسي، مشيدة بأثر اهتمام وشراكة أولياء الأمور في تميّز أبنائهم.

وشكرت سموّها المعلمين والقيادات المدرسية وجميع العاملين في الميدان التربوي، على ما تم بذله من جهود لدعم الطلبة وتحفيزهم للوصول إلى أهدافهم الدراسية.

وقالت سموّها: «أود من الجميع أن يستفيدوا من التجارب والتحديات التي واجهوها خلال العام، والتفكير بإيجابية، مع وضع خطط واضحة تقودهم بخطى واثقة نحو عام دراسي مقبل، مليء بالتقدم والتنمية والمثابرة».

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 للمدارس الحكومية ومعايير النجاح، وذلك بناء على التحليل التفصيلي الذي استعرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، إلى جانب التقارير التي رصدت المخالفات الامتحانية والإخلال بنظام الاختبارات.

وتشمل المعايير تنظيم اختبار الإعادة مرة واحدة في نهاية العام الدراسي، إلى جانب خضوع النتائج لسلسلة واضحة من المراجعات والتدقيق من قبل الفرق المختصة، ليتم اعتمادها من دون إجراء أي تغيير في نهاية العام الدراسي، وذلك بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في التقييم، ونقل صورة دقيقة توضح لأولياء الأمور مستويات التحصيل الدراسي لأبنائهم وبناتهم الطلبة، وتمكّنهم من متابعة تقدمهم باستمرار.

كما اعتمد المجلس التحديثات المقترحة لسياسة تقييم أداء الطلبة للعام الدراسي المقبل 2024-2025 التي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بناء على الدروس المستفادة من التحديثات السابقة، حيث تهدف إلى تقييم مستوى أداء الطلبة بأساليب متنوعة، وتمكّن الكوادر التدريسية من التعرف إلى جوانب التحسين الأساسية لديهم، ليتمكنوا من دعمهم في تحقيق أعلى النتائج.