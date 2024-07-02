الامارات | مايد الحمودي: هدفي المركز الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مايد راشد خليفة الحمودي، الأول على المسار التطبيقي في الثانوية العامة من إمارة الفجيرة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز الأول كان هدفه منذ بداية العام الدراسي، نحن أبناء القادة الذين يدعون دائماً للرقم واحد، وهدفي دائماً أن يكون وطني في أعلى المراتب.

وعبر الحمودي عن شعوره بالفرحة الكبيرة لحصوله على هذه النتيجة، التي توقعها بفضل اجتهاده ودعم والديه له، لافتاً إلى أنهما حرصا على تهيئة الجو الدراسي المناسب له طوال العام الدراسي. وأضاف مايد: «منذ اليوم الأول في العام الدراسي 2023-2024 دخلت في تحدٍ مع نفسي لأكون من أوائل الثانوية العامة ونجحت، حيث اجتهدت بكل طاقتي وركّزت على المنهج الدراسي بمساعدة المعلمين الذين ساندوني وشجعوني بشكل مستمر، وكانوا يوضحون لي ما يصعب عليّ طوال العام الدراسي».