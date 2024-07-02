الامارات | علياء حسن: سأكون رائدة في مجال الفيزياء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت أسرة الطالبة علياء حسن حسن درويش من رأس الخيمة، خبر حصولها على المركز الأول ضمن المسار العام على مستوى الدولة، بكل سعادة وبهجة وقالت علياء لـ«الإمارات اليوم» أهدي تفوقي لعائلتي التي كانت تدعمني بشكل كبير طوال العام الدراسي وتهيّئ لي كل السبل لأشق طريق النجاح.

وتطمح علياء إلى أن تكون رائدة في مجال الفيزياء، إذ ستكمل تعليمها الجامعي في جامعة خليفة في أبوظبي بتخصص الفيزياء، موجهة شكرها لإدارة مدرستها ومعلماتها نظراً لما قدموه من جهود لطلبة الثانوية العامة خلال العام الدراسي. وأضافت أن نتيجتها التي حصلت عليها جاءت بعد حرصها الشديد على متابعة دروسها أولاً بأول، ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال العام الدراسي إلا أنها تجاوزت العقبات بالجد والاجتهاد والمثابرة على الدراسة، التي تنظم لها وقتاً مخصصاً خلال الأيام الدراسية. ووجهت علياء شكرها وتقديرها إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للطلاب والطالبات، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تحفز على التفوق والابتكار.