الامارات | حاكم الشارقة يتصدر "إكس".. ومتابعون: "سلطان القلوب.. عسى السعادة ماتفارق محياك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم، 2 يوليو، ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1939.

وفي هذه المناسبة تصدر وسم #سلطان_بن_محمد_القاسمي، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك مئات المتابعين الوسم، وأرفقوه بأجمل عبارات التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمناسبة ميلاده، وتمنوا لسموه مداد العمر بالصحة والعافية.

وعبر المتابعون، من خلال الوسم عن حبهم وتقديرهم وامتنانهم لسموه، نظرا لما قدمه سموه لهم طوال السنوات الطويلة الماضية، ولأنه كان أبا ثانيا لهم يعمل في سبيل مصلحتهم وتطورهم الدائم، فقال أحدهم: " يصادف اليوم ميلاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.. كل عام وأنت بخير، وكل عام وإمارتنا تزدهر بفضل حكمتك ورؤيتك السديدة.. كلنا جميعاً في حب سلطان القلوب".

وقال آخر: "دمت لنا حاكماً عادلاً ودامت الشارقةِ بعزك.. دمت لنا اباً كريماً ودمنا بارينَ لسموك.. دمت لنا كل عاماً ونحن اشدُ حظاً بك".

وأكد متابعون على أن رؤية وجهود سموه حققا تطورا كبيرا لإمارة الشارقة في شتى المجالات، ولا سيما الاقتصادية والثقافية، وعلى أن الإمارة شهدت ازدهارا كبيرا بفضل حكمة سموه، فقال أحدهم: "يصادف اليوم ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبفضل رؤيته وجهوده حققت الشارقة تطوراً كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية".

وقال آخر: "كل عام وأنت بخير، وكل عام وإمارتنا تزدهر بفضل حكمتك ورؤيتك السديدة".

من جهتهم، قال مغردون إن يوم ميلاد سموّه هو يوم ميلاد إمارة الشارقة، ويوم ميلاد الأمل لأهلها، فقال أحدهم: "اليوم 2 يوليو .. ذكرى ميلاد حاكم الشارقة.. وميلاد إمارة الشارقة.. ويوم ميلاد الأمل لأهلها".

كما ذكر متابعون الصفات السامية التي يتصف سموه بها، من العدل والثقافة والحنان والعطف، فقال أحدهم: "في مثل هذا اليوم وُلد الحاكم العادل المثقف والأب الحنون العطوف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله وأمده بالصحة والعافية والعمر المديد".

ولم تخلو منشورا المتابعين، من دعوات صادقة نابعة من القلب لسموه، بطولة العمر ودوام العافية والبركة في الصحة، ودوام السعادة" فقال أحدهم: "يارب احفظه بعينك التي لا تنام كل عام وسلطان القلوب بخير ياعسى عمرك طويل يا فخرنا وابونا وتاج راسنا في مثل هذا اليوم ولد حب الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

وقال آخر: "اللهم أطل بعمر والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبارك في صحته يا رب.. عسى السعادة ما تفارق محياك".