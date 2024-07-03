الامارات | دبي تستضيف مسابقة محكمة صورية دولية للنزاعات الفضائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، مسابقة محكمة صورية للنزاعات الفضائية، هي الأولى من نوعها، بمشاركة 15 فريقاً من طلاب جامعات في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، تنافسوا على مدى أربعة أيام من الجولات التمهيدية وربع النهائية عبر الإنترنت، بينما أُجريت الجولتان نصف النهائية والنهائية حضورياً في محاكم «المركز».

وتم تطوير سيناريوهات المسابقة لتوفر للمشاركين فهماً أفضل لنوعية التشريعات المطلوبة مستقبلاً وأبرز القضايا التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان القضائي الحديث نسبياً.

واكتسب الطلاب خلال مشاركتهم في هذه المسابقة معلومات قيمة حول آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضايا النزاعات المتعلقة بمخالفات العقود واللوائح التنظيمية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياحة الفضائية.

وفازت جامعة حمد بن خليفة بالمسابقة، بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة، وتم تكريم الفائزين بحضور شركاء الفعالية من جامعة ميدلسكس، ومحكمة «ويبنياي»، ومنصة «سبيس مونيتور الشرق الأوسط».

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «تهدف هذه المسابقة إلى إعداد الجيل المقبل من المتخصصين في تشريعات مجال الفضاء، ونحن فخورون بالإسهام في بناء معرفتهم وخبراتهم المستقبلية من خلال توفير التدريب اللازم، وتعريفهم بأفضل الممارسات انطلاقاً من ريادة دبي في محاكم الفضاء».

وكانت بداية إطلاق مشروع محاكم الفضاء عام 2021 بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة محاكم المستقبل التي أطلقت عام 2017 بهدف دراسة واستكشاف موضوعات متنوعة تتعلق بالتكنولوجيا القانونية، وتوفير القيادة البحثية والفكرية اللازمة لتعزيز وتشجيع الأساليب المعاصرة التي تزيد سبل الوصول للمحاكم وكفاءتها للمستخدمين كافة حول العالم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «تعتبر مسابقة محكمة الفضاء الصورية مبادرة مهمة تبرز دور دبي كحاضنة لتطوير الأفكار الجديدة واختبارها، ثم توسيع نطاق تطبيقها، كما تؤكد مكانة الإمارة وجهة رائدة للمواهب العالمية».

بدورها قالت المُسجّل العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس: «تؤكد مبادرة محاكم الفضاء أهمية الاستعداد للفرص والتغيرات المطلوبة في الأنظمة القانونية والقضائية الناجمة عن تطور علوم الفضاء واستكشافاته، وتهدف محاكم مركز دبي المالي العالمي لتعزيز ريادتها وجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية في هذا المجال».