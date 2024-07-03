الامارات | غاية زين الله الكربي.. إرادة لا تلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اسمها غاية، وليس لغاياتها سقف.. هي الطالبة غاية زين الله الكربي من الصف التاسع في مدرسة الباهية المشتركة بأبوظبي، صاحبة المركز الثاني في الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الإمارات في فئة أصحاب الهمم.

قرأت غاية 50 كتاباً، وطموحها دائماً المركز الأول، مستلهمة مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول.

عانت غاية زين الله الكربي منذ ولادتها من الجلوكوما «الماء الأزرق»، وهو ما سبب لها ضعف البصر، لكنه لم يقف حائلاً أمام طموحاتها وغاياتها.

تقول غاية: «كبرت وبنيت شخصية قوية قارئة متحدثة، ومن هواياتي القراءة والكتابة والاطلاع وحب السفر للتعرف إلى الحضارات الأخرى، وهذه هي مشاركتي الثالثة في (تحدي القراءة العربي) الذي أسهم في تنمية مهاراتي وزيادة شغفي بالكتاب، ما ساعدني في كتابة القصص مثل (حلا والنبتة) و(توأم الفضاء)، وأخيراً (حمامة السلام)».