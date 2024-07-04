الامارات | سعود بن صقر يصل إلى كازاخستان على رأس وفد الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار «تعزيز الحوار متعدد الأطراف - السعي إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامين»، يومي الثالث والرابع من يوليو الجاري.

ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة، إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة بعد منحها رسمياً صفة «شريك حوار» في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند.

ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، وعدد من المسؤولين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران، جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وسفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان الدكتور محمد سعيد العريقي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء، في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم، إلى جانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.