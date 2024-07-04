الامارات | إطلاق «الأجندة الوطنية للشباب 2031» بمبادرات ومشاريع نوعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «الأجندة الوطنية للشباب 2031» الهادفة إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويدعم تحقيق الرؤية الوطنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وقال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «تشكل رؤية القيادة الرشيدة دافعاً رئيساً لدعم الشباب وحثّهم على التميز في مختلف المجالات التنموية، باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء حاضر ومستقبل الوطن، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم، وتحفيز طاقاتهم على الإبداع والتميز والريادة، والمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والبرامج والخطط التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً في مختلف القطاعات».

وأضاف النيادي: «يمثل إطلاق (الأجندة الوطنية للشباب 2031)، وما تتضمنه من حزمة نوعية من المبادرات والبرامج والمشاريع، خطوة استراتيجية مهمة ترسخ بيئة داعمة تحفز الشباب على تعزيز إمكاناتهم، وتزودهم بالمهارات اللازمة لاستشراف تحديات المستقبل وصياغة فرصه والإسهام الفاعل في تنمية المجتمع».

وقال: «نحن على يقين بأن هذه المبادرات والبرامج والمشاريع المتميزة التي نعمل على تطويرها ضمن خطة زمنية تمتد حتى 2031، ستسهم في صقل مواهب شبابنا وتطوير قدراتهم، بما يتيح لهم فرصاً أوسع للابتكار والتميز».

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الشباب المحلية والوزارية والمؤسسية، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.

وتضمن إطلاق الأجندة الذي تم تنظيمه أمس في أبراج الإمارات بدبي، جانباً مهماً من مسيرة العمل الشبابي تمثّل في الإعلان عن الحزمة الأولى من المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية التي يجري العمل على تطويرها لتلبي احتياجات وطموحات الشباب في دولة الإمارات، من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتكون الأجندة من «خمسة توجهات رئيسة» تُمكّن الشباب من تحقيق تطلعاتهم، وتشكل ركيزة لتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة، بناء على أسس وثوابت مدعومة بالرؤية الوطنية المستقبلية. وتتضمن الحزمة الأولى من البرامج والمبادرات 12 مشروعاً شبابياً نوعياً يمتد تنفيذها من عام 2024 إلى 2026، وتتمحور حول مجموعة من المسارات التنموية الحيوية أبرزها «الاقتصاد»، من خلال التركيز على التوعية المالية وريادة الأعمال، و«التعليم» عبر تمكين الشباب من مهارات المستقبل وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية لإشراكهم في الإنجازات الوطنية، و«جودة الحياة» عبر تقديم خدمات وامتيازات خاصة بالشباب وتطوير وجهات تتيح لهم استثمار طاقاتهم أو مساحات تحتضن إبداعاتهم، إضافة إلى تقديم «برامج حوارية» تواكب تطور الإعلام الرقمي لتعزيز الوعي والمعرفة، ومسار «القدوة» لتعزيز المواطنة الصالحة وتقدير الجهود الشبابية والاحتفاء بها، فضلاً عن «المجتمع والقيم» لترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، ورفع مستوى وعيهم الثقافي وتأهيلهم في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.

وتأتي خارطة الطريق لتنفيذ الأجندة ضمن «ستة ممكنات عامة» لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي تتمثل في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة ومشجعة للشباب، وإشراكهم في عملية صنع القرار وتحديد الأولويات، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، ومنحهم فرص التعليم والتدريب المهني، وضمان توفر البيانات وتسهيل الوصول إليها، والتمكين المتساوي لجميع فئات الشباب على مستوى الدولة.

كما تسعى الأجندة إلى تسجيل إنجازات متميزة ضمن «سبعة مستهدفات رئيسة» تمثل الدافع لمسيرة المؤسسة الاتحادية للشباب حتى عام 2031، وذلك بتأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولـة فـي المنظمـــات والمحافل العالمية، وأن يكون الشباب الإماراتي الأكثر اعتزازاً بهويته وانتمائه الوطني، وأن تكون الدولة الأسهل عالمياً في وصول الشباب إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب فـي القطاعات الواعدة والمستقبلية، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.

سلطان النيادي:

. حزمة المبادرات والبرامج ستسهم في صقل مواهب شبابنا وتطوير قدراتهم ما يتيح لهم فرصاً أوسع للابتكار والتميز.