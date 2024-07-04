الامارات | مجموعة تداوي الصحية تستقبل 550 ألف مريض في عامين وقيمتها السوقية تصل إلى 600 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية تحقيقها إنجازاً غير مسبوق في قطاع الخدمات الصحية، إذ ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة إلى 600 مليون درهم خلال عامين فقط، فيما استقبلت المجموعة ما يزيد عن 550 ألف مريض من مختلف الجنسيات خلال الفترة نفسها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي مروان حاجي ناصر، إن القيمة السوقية للمجموعة ارتفعت بنسبة 500% خلال عامين فقط، ووصلت إلى نقطة التعادل وتغطية الإيرادات للمصروفات خلال عامين، وهي الفترة التي تولت فيها الإدارة الحالية مسؤولية المجموعة، مشيراً إلى أن قطاع المستشفيات يصل عادة إلى نقطة التعادل خلال فترة سبع سنوات.

وأضاف أن ملكية المجموعة إماراتية 100%، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لها لولا توافر المقومات المتميزة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية التي تحرص عليها دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابع بالقول: «نجحت المجموعة خلال عامين في تسجيل العديد من الإنجازات الطبية، التي أثنت عليها الأوساط الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومنها إجراء عمليات جراحية دقيقة ونادرة ومعقدة لحالات مرضية صعبة ومصابة بأمراض مزمنة وحادة، وتحقق لها الشفاء الكامل واستردت صحتها وعافيتها بفضل الله وبفضل البنية القوية للقطاع الصحي في الدولة».

وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن المجموعة تمكنت خلال عامين من التوسع في شبكة خدماتها بتدشين عيادات جديدة لخدمة الموظفين وأسرهم في الدوائر والمنشآت الحكومية والخاصة بدبي، حيث وصل عدد العيادات إلى 13 عيادة، إضافة إلى عيادتين في ناديي الوصل وشباب الأهلي وإطلاق مبادرات نوعية لتعزيز الخدمات الطبية في الإمارة، إلى جانب إطلاق مبادرات إنسانية تستهدف كبار المواطنين والنساء وذوي الدخل المحدود، من بينها مبادرة العيادة المتنقلة، ومبادرة علاج المرضى المعسرين مجاناً يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي أن عدد الأطباء ارتفع في مستشفى تداوي إلى 61 طبيباً وارتفع عدد أفراد طاقم التمريض إلى 223، بينما ارتفع عدد موظفي الكادر الإداري إلى 146 موظفاً.

وأشار إلى أن عيادات المجموعة تضم حالياً 42 طبيباً، و48 ممرضاً، و21 صيدلانياً، وبلغ عدد موظفي الكادر الإداري 34 موظفاً.

ولفت إلى أن عدد العمليات التي أجريت في مستشفى تداوي في عام 2023 وصل إلى 3930 عملية، واستقبل المستشفى 112957 مريضاً في العام نفسه، فيما وصل العدد في الربع الأول من العام الجاري إلى 3309 عمليات واستقبل 71643 مريضاً.

وذكر أن المستشفى استقبل خلال عامين ما يزيد عن 22 ألف حالة طوارىء و400 حالة عناية فائقة، وأجرى فحوصاً مخبرية لأكثر من خمسة ملايين عينة، وصرف أكثر من 110 آلاف وصفة طبية.

وأوضح أن مستشفى تداوي يضم 100 سرير و35 عيادة، و13 غرفة عناية مركزة و13 غرفة عناية مركزة لحديثي الولادة، و4 غرف عمليات و9 أجنحة ملكية.

وقال إن المجموعة تتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في تشييد وقف يعود ريعه لعلاج المرضى غير القادرين وتتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدة جمعيات خيرية منها دار البر وبيت الخير ودبي الخيرية لعلاج الحالات الإنسانية.

وأكد مروان حاجي ناصر أن مجموعة تداوي تبذل كل جهدها لتلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وتحرص على توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى من مختلف أنحاء الإمارات والقادمين من الخارج بما يدعم خطط دبي ودولة الإمارات لتعزيز السياحة العلاجية، مشدداً على أن المجموعة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.