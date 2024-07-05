«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

5 يوليو 2024 01:00

سامي عبد الرؤوف (دبي)

توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة للمتعاملين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة.

وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين، والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.

وتمكنت الوزارة، من إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة ذكية خلال 2023، وبلغ عدد مستخدميها أكثر 3.3 مليون متعامل.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر «منظومة تواصل» 14 قناة ذكية ورقمية لمتعاملي الوزارة حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتساب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني[email protected]، إلى جانب منصة «تواصل» في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً» ضمن مجلس المتعاملين.

كما تمتد لتشمل حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي mohre_uae @ ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للمنشآت، وخدمة الاتصال المرئي، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة التي تم إطلاقها مؤخراً لمتعاملي الوزارة.

وتستند «منظومة تواصل» إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة تضمن الشفافية والخصوصية وتحقق رضا وسعادة المتعامل وتواكب التوجهات المستقبلية وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

وذكرت الوزارة أن من أهم الخدمات الذكية المتوفرة على قنوات ووسائل تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، إصدار أو تجديد عقد العمل وإصدار تصريح عقد جديد وإصدار سجل المنشأة وتحديث سجل المنشأة وإلغاء تصريح وعقد العمل، وكذلك تسجيل الشكاوى العمالية، بالإضافة إلى طلب تظلم من المتعامل وطلب قيد انقطاع عامل عن العمل.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على خدمات الوزارة في أي وقت وأينما يتواجد جمهور المتعاملين من خلال موقعها الإلكتروني وإنجاز المعاملات في سهولة ويسر.

وأوضحت الوزارة أنها توفر منظومة متنوعة من وسائل التواصل تتضمن حزمة قنوات ومبادرات لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين، عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة تتضمن وسائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات المتعاملين، وتُمَكِّنُ سوق العمل وبيئة الأعمال من مسايرة التطورات المتلاحقة، استجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهاتها.

ويشير مستوى الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارة إلى مدى توافقها مع متطلبات المتعاملين وحاجاتهم، ومستوى الموثوقية والسهولة التي تحققها بتقديم الخدمات، وبما يزيد من مستويات سعادتهم ورضاهم، ويعزز مفهوم الالتزام بتقديم المعاملات والإيفاء بها في مواعيدها، ضمن مستويات من الكفاءة والتميز والتنافسية.

وأكدت الوزارة، أنها ماضية في تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر تطوير وتوسيع خدماتها الرقمية المتكاملة وحوكمتها، والسعي نحو تقديم خدمات رقمية أكثر شمولية وتكاملاً مع الجهات الشريكة لتوفير خدمات متميزة أكثر سهولة، تحقق فيها معايير التحول الرقمي وتنسجم مع التوجهات المتسارعة للدولة في هذا المجال، والتي تدعمها البنية التحتية المجهزة لتلبية المتطلبات وإطلاق الخدمات الرقمية الذكية، ما يحقق ريادة دولة الإمارات في المجال، ويعزز مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

وعززت الوزارة جهودها في تبني وإطلاق الخدمات الذكية، والاعتماد عليها لتحقيق تواصل أفضل مع المتعاملين، وتسهيل تقديم الخدمات، والإبلاغ عن الشكاوى وتقديم الاقتراحات، والاستفسارات، وتقديم المعلومات للمتعاملين حول وسائل الالتزام بالتشريعات والمتطلبات الجديدة في سوق العمل.

وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعاملين والجمهور من الاتصالات أو الرسائل المشبوهة، مشيرة إلى احتمالية تلقي رسائل نصية تدعي أنها من جهات رسمية، تطالب بتحديث بيانات المستخدم وتزويدها برمز مرور مؤقت OTP.

وأكدت أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.