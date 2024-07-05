توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية لإنشاء سفارة أوزبكستان في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

في خطوة تعزز العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وقع الطرفان بروتوكول تعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الدولتين بشأن منح قطعة أرض لجمهورية أوزبكستان لإنشاء مبنى سفارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومثل الجانب الإماراتي خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الأوزبكي عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان.

وجرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث شهد الحدث حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين، ما يعكس أهمية هذه الخطوة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.