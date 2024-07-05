عبدالله بن زايد يهنئ رونالد لامولا ويبحثان العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي رونالد لامولا التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه لتطوير آفاق التعاون الثنائي الداعم لخطط البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.