الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنّى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»: «أتوجه بالتهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا. مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وأن يسهم في تعزيز دور المملكة المتحدة في صنع الاستقرار والازدهار والسلام في العالم».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى كير ستارمر بهذه المناسبة.