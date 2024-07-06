الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 4 حالات لخط السير الإلزامي المؤقت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من عدم الالتزام بخط السير الإلزامي أثناء القيادة، لافتة إلى أنه يتسبب في وقوع حوادث مرورية وإصابات بليغة.

وأكدت حرصها على تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون السير والمرور على هذه المخالفة بغرامة 400 درهم، و1500 للمركبة الثقيلة.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من حالات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المسببة للحوادث تكون نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي.

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر التوعية الرقمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن الالتزام بخط السير الإلزامي للمركبات يعني القيادة الإلزامية للسائقين على مسار واحد، من دون تغيير اتجاه المركبة ناحية اليمين أو اليسار، وقد يكون خط السير إلزامياً بشكل دائم بناء على التحديد بعلامات المرور، سواء كانت شواخص أو خطوطاً أرضية.

كما أنه قد يكون إلزامياً بشكل مؤقت بناء على عوامل محددة، مثل ظروف الزمان أو المكان، أو حالة الطريق.

ويمنع التجاوز في أربعة مواقف هي: عند انعدام الرؤية، والاختناقات المرورية، والحوادث، وعند التوقف على التقاطعات بانتظار أولوية المرور.

وقد يكون خط السير محدداً لأنواع معينة من المركبات، مثل خط السير الإلزامي للحافلات وسيارات الأجرة، وعند وجود لوحات منع تجاوز الشاحنات.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بخط السير الإلزامي، موضحة أن مخالفة عدم الالتزام به تسبب حوادث وإصابات بالغة.

وبثت مقاطع فيديو للتوعية المرورية بيّنت فيها للسائقين كيفية الالتزام بخط السير الإلزامي، سواء في اليمين أو اليسار، من خلال اتباع القواعد التالية: يجب عند الانعطاف وتغيير اتجاه المركبة في التقاطعات، الالتزام بخط السير الإلزامي على اليمين عند الانعطاف يميناً، وعلى اليسار عند الانعطاف يساراً، وتجنب تغيير المسار الإلزامي وتفادي التجاوز والخروج من مسار إلى آخر، والتأكد مما توضحه علامات الإشارات الضوئية، واتباع الأسهم الأرضية.

ودعت السائقين إلى الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها بالالتزام بخط سير محدد، موضحة أنها فعّلت الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات.

وأوضحت أن خط السير يكون إلزامياً وفقاً لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز والخروج من مسار إلى آخر في منطقة التقاطع. وتحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع إلزامية المسار الذي يجب أن يسلكه عند الخروج من التقاطع، فيجب على السائق الراغب في الانعطاف يساراً أو الدوران الالتزام بالمسار المحدد لذلك.