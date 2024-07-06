الامارات | مجموعة الطاير تدعم أسطول «إسعاف دبي» بـ 5 مركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مجموعة الطاير خمس مركبات إسعاف من نوع فورد ترانزيت لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك ضمن جهودها في إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، وحرصها على مواكبة التوجهات الحكومية لريادة الخدمات الصحية، سلمها المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الطاير حميد أحمد الطاير في مقر المؤسسة.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، عن شكره لمجموعة الطاير على هذه المبادرة، مؤكداً أن «رؤية حكومة دبي الشاملة لمفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تحققه من استدامة للتنمية تدفعنا للفخر بشراكاتنا وتطويرها وتنميتها انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بأهمية الشراكة والتي تتطلب مضافرة الجهود والطاقات والإمكانات للوصول إلى تكامل نموذجي للأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يؤثر إيجاباً في مسيرة دبي التنموية وإنجازاتها الكبرى في شتى المجالات».

وقال عضو مجلس إدارة مجموعة الطاير أحمد حميد الطاير: «يسرنا أن ندعم الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي قدمت خدمات لا تقدر بثمن، ولعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الحيوية في الوقت المناسب لسكان دبي وحماية الأرواح».

وقال مشعل جلفار: «نثمن العلاقة والتعاون الوثيق بيننا وبين مجموعة الطاير وجهودها المستمرة لدعم قطاع الطب الطارئ، والتي تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، حيث إن المبادرة جاءت لتسهم في تحقيق أهداف المؤسسة لتقديم خدمات إسعافية رائدة ومرنة ومستدامة، تواكب التطور الذي تشهده الإمارة في جميع القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي، باعتبار دبي مدينة جاذبة للحياة والاستثمار والعمل تتطلب تضافر الجهود لضمان جودة الحياة.