أبوظبي تحتفي بالعام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بالعام الهجري الجديد (1446)، ومشاركةً لأفراد المجتمع احتفالاتهم بهذه المناسبة الجليلة، وما تمثل من روحانيات وقيم إسلامية نبيلة لدى الجميع، زينت بلدية مدينة أبوظبي كورنيش العاصمة، وعدداً من الجسور بأكثر من 800 تشكيل ومجسم مضيء ذات تصاميم وزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية والتشكيلات الهندسية، يزينها رقم العام الهجري الجديد (1446) الذي تم تثبيته على مئات المجسمات بشكل لافت، بالإضافة إلى وحدات الإنارة الوميضية وعشرات التشكيلات لبعض العبارات والجمل التي تم تثبيتها على المجسمات؛ لتهنئ أفراد المجتمع بحلول العام الهجري الجديد.