صقر بن سعود القاسمي يشهد تخريج ثانوية التكنولوجيا برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة، التي ضمت 135 طالباً، وذلك على مسرح «مركز رأس الخيمة الإبداعي» التابع لوزارة الثقافة، بحضور عدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور.

وهنأ الشيخ صقر بن سعود القاسمي، الخريجين على اجتهادهم ومثابرتهم في تحقيق هذا النجاح الذي يعد مصدراً للفخر والاعتزاز لهم ولأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التوفيق في رحلتهم الجامعية، ومشجعاً إياهم على مواصلة السعي لاكتساب المزيد من العلم والمعرفة والمهارات لخدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية المستدامة والشاملة، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

وفي ختام الحفل قام الشيخ صقر بن سعود القاسمي، بتسليم شهادات التخرج للطلبة، وتكريم المتميزين في مختلف التخصصات.