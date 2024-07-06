الامارات | وضع حدث تحت الاختبار القضائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة الابتدائية المختصة في دبي بوضع حدث آسيوي يبلغ من العمر 17 سنة تحت الاختبار القضائي، بعد إدانته بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة صادرة من قبل سلطة الترخيص، ودون علم أو موافقة مالكها.

وأمرت المحكمة بأخذ سند التعهد من ولي أمره «والده» وإبلاغه بضرورة إحضار الحدث المتهم إلى النيابة العامة، أو المحكمة عند الطلب، مع إرساله نهاية كل شهر إلى قسم قضايا الأسرة والأحداث الكائن بمبنى النيابة العامة. وبعد شهرين من القرار أودعت الباحثة الاجتماعية تقريراً انتهت فيه إلى إنهاء تدبير الاختبار القضائي لاستقرار سلوك الحدث وشخصيته، وإدراكه أهمية الالتزام بالقانون، والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، لافتة إلى أن قناعتها بأن القضية لعبت دوراً مؤثراً في حياته وأصبح يتقبل النصح والإرشاد.