الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة السير في دبي آسيوياً بغرامة 10 آلاف درهم ووقف رخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعد ثبوت قيامه بقيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية. وأفادت تفاصيل الواقعة حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة وما ورد في الدليل الفني، بأن المتهم ضبط أثناء قيادة مركبته في حالة غير طبيعية، وثبت بعد اختباره بجهاز النفخ ارتكابه الجريمة، كما أنه اعترف في تحقيقات النيابة بما أسند إليه، ومن ثم عاقبته المحكمة بالغرامة ووقف الرخصة.