«الوطني للأرصاد» يكشف عن  أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 25.3 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.