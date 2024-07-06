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«الوطني للأرصاد» يكشف عن  أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن  أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 25.3 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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